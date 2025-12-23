Россиян обезопасили от навязывания услуг

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении штрафов за навязывание дополнительных товаров и услуг. Трансляция велась на официальном сайте нижней палаты парламента. Документ внесли на рассмотрение в мае 2025 года.

В соответствии с поправками, за навязывание услуг для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей устанавливаются штрафы в размере от 50 до 150 тыс. рублей. Что касается юридических лиц, то в их случае размер санкции будет составлять от 200 до 500 тыс. рублей.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что покупатель имеет право вернуть продавцу новогоднюю елку. Однако он уточнил, что закон работает лишь в случае с искусственными деревьями. По словам эксперта, живые растения включены в перечень товаров, которые не подлежат возврату и обмену.

До этого министр финансов Антон Силуанов предупредил, что Минфин и ФНС разработали меры в отношении продавцов на маркетплейсах, нарушающих налоговое законодательство. Глава финансового ведомства также отметил, что ФНС продолжает борьбу с теневой экономикой, доля которой составляет около 10% ВВП.