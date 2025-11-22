Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 16:28

Силуанов предупредил продавцов маркетплейсов о строгих мерах ФНС

Силуанов: против продавцов маркетплейсов разработаны налоговые меры

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Минфин и ФНС разработали меры против продавцов на маркетплейсах, нарушающих налоговое законодательство, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24». Он подтвердил, что некоторые компании до сих пор не полностью выполняют фискальные требования, и указал на наличие конкретного плана действий.

Глава финансового ведомства также отметил, что ФНС продолжает борьбу с теневой экономикой, доля которой в ВВП составляет около 10%. По его словам, этот показатель остается сравнительно низким на международном уровне.

Ранее источник в объединенной компании Wildberries&Russ сообщил, что Центробанк совместно с крупными финансовыми организациями изучает возможность запрета скидок на маркетплейсах при использовании собственных платежных систем. По его информации, обсуждения проходят в закрытом режиме без привлечения цифровых платформ, бизнес-ассоциаций и защитников прав потребителей.

Кроме того, директор по связям с государственными органами объединенной компании Wildberries&Russ Евгений Этин заявил о готовности маркетплейсов к диалогу с банками без административного вмешательства. Представитель Ozon Александр Васильев также выразил негативное отношение к введению дополнительного регулирования в данной сфере.

