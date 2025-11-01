Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 10:28

Маркетплейсы отреагировали на претензию Набиуллиной к скидкам на площадках

Маркетплейсы выразили готовность к диалогу с банками о скидках после критики ЦБ

Евгений Этин Евгений Этин Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Маркетплейсы готовы договариваться с банками «без насильственных действий со стороны государства», заявил директор по связям с госорганами объединенной компании Wildberries&Russ Евгений Этин, его слова приводит РБК. Представитель Ozon Александр Васильев тоже высказался против введения регулирования. До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина сочла скрытой формой конкурентной борьбы скидки, которые маркетплейсы дают при оплате карточками их банков.

Мы готовы идти на диалог. Но если регулировать, то регулировать нужно всех, с точки зрения справедливости. Тогда надо запрещать в целом любые программы лояльности, которые есть у банков, у мобильных операторов, — отметил Этин.

Ранее в Wildberries&Russ рассказали, что в соцсетях стали появляться недостоверные посты, в которых говорится, что кого-то «задержали за заказы на Wildberries». Таким образом рекламируется несуществующая акция от маркетплейса, которая якобы позволяет ежедневно зарабатывать крупные суммы.

До этого депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что массовые распродажи вызывают временное чувство эйфории, которое может быть опасным для человека. По его мнению, людям необходимо обратить внимание не только на финансовые, но и на духовные затраты.

маркетплейсы
Эльвира Набиуллина
критика
банки
скидки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хрустящая капуста с ягодной ноткой — готовлю только так
Капуста с морковью, которая хрустит так, что слышно на весь дом
Политолог ответил, готовы ли французы начать войну с Россией через три года
ФСБ задержала «помощников» экстремистов
Новосибирец распылил перцовый баллончик в баре из-за неудачной шутки
Москвич в розовом худи распылил перцовку на «Киевской» и убежал
Российскую туристку наказали за поджог в Сеульском лесу
В МИД раскрыли, с какой страной Россия интенсифицирует контакты
Стало известно, что сделают с телом звезды «Полицейского с Рублевки»
Известный американский актер исключил возвращение в «Настоящий детектив»
В Петербурге задержали организатора фестиваля комикс-культуры
«Полная катастрофа»: стало известно, какая зима ждет Украину
«Встает на путь истинный»: Непомнящий заявил о прогрессе «Спартака»
Мать ребенка Тимати улетела из России
Удары по Украине сегодня, 1 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 1 ноября: что завтра, сгущение крови, головные боли
Экс-владелец производителя «Мирамистина» опять стал доктором
Россиянкам рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет
Адвокат предложил способ раздела машины при разводе без продажи и суда
Молодой россиянин упал замертво на автобусной остановке
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.