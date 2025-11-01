Маркетплейсы отреагировали на претензию Набиуллиной к скидкам на площадках Маркетплейсы выразили готовность к диалогу с банками о скидках после критики ЦБ

Маркетплейсы готовы договариваться с банками «без насильственных действий со стороны государства», заявил директор по связям с госорганами объединенной компании Wildberries&Russ Евгений Этин, его слова приводит РБК. Представитель Ozon Александр Васильев тоже высказался против введения регулирования. До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина сочла скрытой формой конкурентной борьбы скидки, которые маркетплейсы дают при оплате карточками их банков.

Мы готовы идти на диалог. Но если регулировать, то регулировать нужно всех, с точки зрения справедливости. Тогда надо запрещать в целом любые программы лояльности, которые есть у банков, у мобильных операторов, — отметил Этин.

Ранее в Wildberries&Russ рассказали, что в соцсетях стали появляться недостоверные посты, в которых говорится, что кого-то «задержали за заказы на Wildberries». Таким образом рекламируется несуществующая акция от маркетплейса, которая якобы позволяет ежедневно зарабатывать крупные суммы.

До этого депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что массовые распродажи вызывают временное чувство эйфории, которое может быть опасным для человека. По его мнению, людям необходимо обратить внимание не только на финансовые, но и на духовные затраты.