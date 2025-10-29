Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 10:25

Популярный маркетплейс предупредил о новом виде мошенничества

Wildberries: мошенники начали писать в соцсетях от имени маркетплейса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В соцсетях стали появляться недостоверные посты, в которых говорится, что кого-то «задержали за заказы на Wildberries», сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries& Russ. Таким образом рекламируется несуществующая акция от маркетплейса, которая якобы позволяет ежедневно зарабатывать крупные суммы.

В социальных сетях стали появляться посты с кликбейтными заголовками, в которых говорится о том, что кого-то «задержали за заказы на Wildberries», — говорится в сообщении.

В посте говорилось, что гражданин якобы был задержан в банке при попытке снять крупную сумму наличных. Во время задержания он заявил, что заработал эти деньги честным путем благодаря акции от Wildberries, которая, по его словам, позволяет ежедневно получать большие доходы. Затем в посте приводится ссылка на несуществующую «акцию».

Ранее омская пенсионерка отдала мошенникам деньги, слитки золота, монеты и валюту на общую сумму 74 млн рублей. Злоумышленники выманили у нее средства, запугав уголовным делом за финансирование украинской армии. Для убедительности злоумышленники позвонили ей по видеосвязи, где аферист в форме из «рабочего кабинета» пригрозил пенсионерке уголовным преследованием.

соцсети
мошенники
Россия
маркетплейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
