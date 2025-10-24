Пенсионерка отдала мошенникам слитки и золотые монеты на 74 млн рублей

Омская пенсионерка отдала мошенникам деньги, слитки золота, монеты и валюту на общую сумму в 74 млн рублей, сообщили в Telegram-канале регионального УМВД России. Злоумышленники выманили у нее средства, запугав уголовным делом за финансирование украинской армии.

Испуганная женщина перевела на неизвестные счета свои накопления — 4,5 млн рублей. После этого она подготовила и сложила в пакет семь слитков из золота, 50 золотых монет и почти €10 тыс. (около 940 тыс. рублей — NEWS.ru). Все это имущество общей стоимостью свыше 70 млн рублей она передала курьеру, — уточнили в ведомстве.

Мошенники вышли на связь с 73-летней потерпевшей от имени сотрудников ФСБ. Для убедительности злоумышленники позвонили ей по видеосвязи, где преступник в форме из «рабочего кабинета» пригрозил пенсионерке уголовным преследованием. Неизвестный также показал жертве поддельное удостоверение и потребовал отдать все накопления для «декларации». По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее в Новороссийске телефонные мошенники связались с пожилой женщиной под предлогом замены домофона, а в итоге вынудили продать автомобиль и перевести им 3,3 млн рублей. Неизвестная позвонила 73-летней пенсионерке и обманула ее по «классической схеме».