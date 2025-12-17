Новый год-2026
17 декабря 2025 в 14:10

Путин раскрыл, сколько кораблей и судов вошло в состав ВМФ в 2025 году

Путин заявил, что 19 надводных кораблей и судов вошли в состав ВМФ в 2025 году

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Состав Военно-морского флота (ВМФ) России в 2025 году пополнили новые подводные лодки и 19 надводных кораблей вместе с судами. Президент РФ Владимир Путин раскрыл такие данные на итоговой коллегии Минобороны в среду, 17 декабря.

В этом году состав Военно-морского флота пополнили новые подводные лодки, включая стратегический ракетоносец «Князь Пожарский», а также 19 надводных кораблей и судов, — уточнил глава государства.

Ранее в Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» состоялось поднятие военно-морского флага России на дизель-электрической подводной лодке «Великие Луки» проекта 677М «Лада». Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что подводные лодки «Лада» сочетают в себе передовые технологии и сложные решения.

Стало известно, что Индия может арендовать у России атомную подводную лодку, а сумма сделки оценивается в $2 млрд. Нью-Дели надеется получить корабль в ближайшие два года. График поставки может сместиться, но стороны считают сроки реалистичными.

