16 декабря 2025 в 16:23

Андреевский флаг подняли на подлодке «Великие Луки»

В Петербурге состоялась церемония подъема флага ВМФ на подлодке «Великие Луки»

Торжественная церемония подъема Андреевского военно-морского флага РФ на предприятии ОСК «Адмиралтейские верфи» Торжественная церемония подъема Андреевского военно-морского флага РФ на предприятии ОСК «Адмиралтейские верфи» Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
На предприятии «Адмиралтейские верфи» во вторник, 16 декабря, состоялось поднятие военно-морского флага России на дизель-электрической подводной лодке «Великие Луки» проекта 677М «Лада», передает ТАСС. Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев отметил, что подводные лодки проекта «Лада» сочетают в себе передовые технологии и сложные технические решения.

Подводная лодка проекта «Лада» — это сочетание передовых технологий, сложных технических решений, — подчеркнул он.

Моисеев обратил внимание, что, несмотря на относительно небольшое водоизмещение, судно представляет собой эффективное средство вооруженной борьбы на море. Подлодка отличается значительными ударными и оборонительными возможностями благодаря инновационным разработкам, заложенным в проект.

Экипаж подлодки успешно завершил программу испытаний в Балтийском море, после чего она была готова к несению службы в составе Балтийского флота. «Великие Луки» — третья субмарина проекта 677, оснащенная крылатыми ракетами «Калибр». Спуск подлодки на воду состоялся в декабре 2022 года.

Ранее появились сообщения о том, что Индия может арендовать у России атомную подводную лодку. По данным источников, сумма сделки составит около $2 млрд, а Нью-Дели рассчитывает получить корабль в течение двух лет.

