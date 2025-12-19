Новый год-2026
Раскрыто, почему при отправке резюме важно писать сопроводительное письмо

HR-эксперт Великая: рекрутеры сначала видят сопроводительное письмо к резюме

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Рекрутеры начинают знакомство с кандидатом с прочтения сопроводительного письма, заявила NEWS.ru HR-эксперт, действующий HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая. По ее словам, грамотно составленное сообщение способно существенно повлиять на последующее трудоустройство.

При отправке резюме важно писать сопроводительное письмо. Иногда работают чат-боты, иногда сами HR. Они заходят, просматривают резюме, и когда в ленте отклики падают, то самое верхнее поле — это именно сопроводительное письмо. Дальше уже нужно провалиться в само резюме, чтобы посмотреть стаж, опыт и функционал. Поэтому сопроводительное письмо видно, даже не открывая резюме. И от того, какая фраза будет в начале — «Добрый день, прошу рассмотреть мое резюме» или «Добрый день, уважаемые коллеги! Работала конкретно в вашей отрасли», — зависит многое. Упоминание типичного функционала и результатов в цифрах также играет важную роль, — пояснила Великая.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию Юлия Санина порекомендовала не упоминать об увольнении из-за конфликта на собеседовании при трудоустройстве на новое место. По ее словам, можно слегка изменить факты своей биографии, но при этом следует избегать откровенной лжи.

