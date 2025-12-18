Песков оценил попытки Минспорта отстаивать интересы российских спортсменов

Все больше российских спортивных федераций полноправно возвращаются на мировую арену, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, линия спортивных властей на кропотливое отстаивание интересов спортсменов себя оправдывает.

В целом линия нашего Министерства спорта, наших спортивных властей, Олимпийского комитета на то, чтобы кропотливо, терпеливо, путем профессионального диалога отстаивать интересы наших федераций, себя оправдывает, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Так представитель Кремля прокомментировал решение Международной шахматной федерации (FIDE) о возвращении россиян. Песков добавил, что Россия постепенно борется с проявлениями политизации спорта, находит отклики в МОК.

Ранее украинским спортсменам запретили жать руки россиянам и белорусам, выступающим под национальными флагами стран, стоять рядом с ними на пьедестале и делать совместное фото на соревнованиях. Атлетов уведомил об этом Национальный олимпийский комитет Украины.