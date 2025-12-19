Новый год-2026
19 декабря 2025 в 05:00

Стало известно, к каким последствиям приводит недостаток утреннего света

Психолог Тетерина: скудное утреннее освещение вызывает тревогу и нарушение сна

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Плохое утреннее освещение может привести к тревоге и нарушению сна, заявила NEWS.ru врач и психолог Ольга Тетерина. По ее словам, это подтверждается исследованием немецких ученых. Она отметила, что эксперты выявили прямую связь между скудным освещением по утрам и повышенным уровнем гормона стресса кортизола.

Ученые из Германии доказали, что скудный утренний свет приводит к повышенному уровню кортизола, а значит, к тревоге и нарушениям сна. По результатам исследования, люди, которые проводили время с 8 до 12 часов в малоосвещенном помещении в течение восьми суток, начинали жаловаться на сонливость и грусть, — пояснила Тетерина.

По ее словам, механизм влияния прост: недостаток света в первой половине дня сбивает внутренние биологические часы. Она отметила, что это нарушает выработку мелатонина, затрудняя вечернее засыпание, и приводит к хронически повышенному кортизолу, а это грозит истощением нервной системы.

Почему скудный свет приводит к тревоге? Отсутствие достаточного освещения в утреннее и дневное время нарушает биологические ритмы и выработку мелатонина, что приводит к плохому засыпанию вечером. Также повышается уровень кортизола. В хронической стадии это может привести к истощению нервной системы и депрессии. Важно в утреннее и дневное время находиться в помещениях с достаточным искусственным освещением или по возможности выходить даже с короткой прогулкой на улицу. Если же депрессивное состояние беспокоит вас продолжительное время, обратитесь к психологу или психотерапевту, — резюмировала Тетерина.

Ранее психолог Илья Ахмедов заявил, что объятия, живое общение, медитации и цифровой детокс улучшат эмоциональное состояние при депрессии. Он подчеркнул, что в тяжелый период человеку могут помочь близкие люди.

