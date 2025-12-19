Житель Камчатки получил наказание за призывы в интернете Военный суд оштрафовал жителя Камчатки за призывы к терроризму в интернете

Военный суд вынес обвинительный приговор жителю Камчатского края по делу о публичных призывах к террористической деятельности. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ по региону, 47-летний безработный мужчина из села Мильково был признан виновным в распространении противоправных материалов через интернет.

Следствие, проведенное сотрудниками ФСБ, установило, что обвиняемый неоднократно публиковал в мессенджере Telegram сообщения, содержащие прямые призывы к насилию. В своих публикациях он призывал к расправе над одним из общественных деятелей и представителями органов государственной власти.

Житель села Мильково признан виновным в публичных призывах к террористической деятельности с использованием сети «Интернет» (часть 2 статья 205.2 УК России). Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю, — проинформировало ведомство в пресс-релизе.

Тихоокеанский флотский военный суд, рассмотрев материалы дела, назначил фигуранту наказание. Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 500 тыс. рублей. Также в качестве дополнительного наказания ему на три года запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и других материалов в сети интернет.

