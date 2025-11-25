День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 16:26

Последствия атаки украинских БПЛА на Новороссийск попали на видео

Глава Новороссийска Кравченко опубликовал видео с последствиями атаки БПЛА ВСУ

Дрон ВСУ Дрон ВСУ Фото: Социальные сети
Глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram-канале обнародовал кадры последствий атаки украинских беспилотников на город. На представленном видео показано, как многоэтажные дома получили повреждения. Также из-за беспилотников пострадали автомобили.

После ночной атаки на Новороссийск городские службы незамедлительно приступили к оценке ущерба и наведению санитарного порядка. Специалисты администрации проводят обследование пострадавших зданий, — поделился Кравченко.

Предварительно, повреждения зафиксированы в Южном, Приморском и Центральном районах Новороссийска, а также в селе Мысхако. Обломки БПЛА повредили крыши, стекла в квартирах, частные дома, фасады и другие объекты. В некоторых местах после прилета беспилотников начался пожар.

Ранее стало известно, что здание администрации морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска пострадало в результате атаки БПЛА. В компании уточнили, что во время ударов операции по погрузке нефти пришлось приостановить.

