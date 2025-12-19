20 лет в IT показали: маркетинг поменяется в 2026 году

Маркетинг переживает структурный сдвиг: инструменты искусственного интеллекта резко ускорили производство контента, но одновременно обесценили шаблонные подходы и усилили конкуренцию за внимание аудитории. В этих условиях выигрывают не те, кто просто делает больше контента, а те, кто выстраивает системный органический маркетинг, способный влиять на доверие, продажи и долгосрочный рост бизнеса.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru Диана Акчурина рассказывает, как выстроить системный контент-маркетинг от аналитики до дистрибуции и роста продаж, почему органический маркетинг становится ключевым активом компаний в эпоху искусственного интеллекта (ИИ) и какие подходы будут определять успех маркетинга в 2026 году. Диана — международный эксперт по органическому маркетингу для технологических компаний, создатель уникальной авторской методики «Контент-маркетинг в IT: от стратегии к продажам», член Гильдии Маркетологов и комитета РАСО по международному сотрудничеству, обладатель ECDMA Global Awards 2025 за выдающиеся достижения в сфере PR.

— На пороге 2026 года мы видим, что маркетинг технологических компаний заметно меняется под влиянием ИИ, автоматизации и роста конкуренции за внимание аудитории. Спасибо, что согласились дать интервью. Какие ключевые тренды, на ваш взгляд, будут определять маркетинг технологических компаний в 2026 году?

— Органический маркетинг — это системная работа с рынком без прямой зависимости от рекламных бюджетов: через экспертизу, репутацию, контент, дистрибуцию, комьюнити и доверие к бренду. Сегодня он становится критически важным, потому что платные каналы перестали быть устойчивыми: стоимость привлечения клиента растет, а предсказуемость результата падает.

Ключевыми факторами успеха станут системность, аналитика, репутация и глубина экспертизы. Гонка за форматами и хайпом уступит место стратегиям и долгосрочным маркетинговым активам. Компании, которые уже сейчас инвестируют в органический маркетинг как в бизнес-инструмент, будут выигрывать в устойчивости и качестве лидов. Остальные продолжат терять контроль над ростом.

— Вы недавно запустили курс «Контент-маркетинг в IT: от стратегии к продажам» в Sostav.School. В чем суть вашей авторской методики и чем она отличается от классических подходов?

— Моя методика — это не про производство контента, а про управление бизнес-результатом. Она строится от стратегии компании и пути клиента, а не от форматов или трендов. Я пришла к ней, работая с технологическими компаниями в разных странах: рынки и бюджеты отличаются, но логика принятия решений у клиентов во многом одинакова. Контент либо снижает риск выбора и помогает принять решение, либо не работает.

Да, меня пригласили создать этот курс для Школы актуальной бизнес-практики Sostav.School. Sostav — одна из ведущих новостных и экспертных платформ в сфере маркетинга и рекламы, которая существует более 25 лет, и для меня это, безусловно, большая профессиональная честь. При этом для меня было принципиально важно, чтобы курс был не теоретическим, а прикладным, основанным на реальных кейсах и работающих моделях.

В классическом подходе контент часто существует ради присутствия. В моей методике он становится инструментом влияния на конкретные этапы пути клиента — от формирования доверия и объяснения ценности продукта до поддержки продаж и удержания. Отдельное внимание я уделяю международному контексту: в курсе мы разбираем, как масштабировать стратегию для разных рынков без потери смысла и без роста затрат.

— Как вы внедряете эту методику на практике и когда контент начинает влиять на продажи?

— Контент начинает работать на продажи тогда, когда встроен в воронку продаж. При работе с технологическими компаниями я оцениваю три уровня: доверие к компании, ясность ценности продукта и снижение сложности выбора. Эффект проявляется не только в лидах, но и в скорости сделок, качестве запросов и аргументации продаж. Главная ошибка — измерять контент только охватами и трафиком.

— В октябре вышла ваша книга «Без бюджета в Tech. Как продвигать технологические компании без бюджета». Почему тема органического маркетинга сегодня особенно важна?

— В качестве примера хочу привести B2B — технологические компании, для которых характерны длинные циклы сделок и высокая цена ошибки. В этой ситуации органический маркетинг становится фундаментом роста, а не альтернативой рекламе. Речь идет о системе: экспертизе, репутации, присутствии в профессиональной среде, поддержке продаж и партнерств. В книге я показываю, как выстраивать устойчивый рост без зависимости от бюджета — через системную работу с рынком.

— Какие инструменты органического маркетинга наиболее эффективны сегодня и как на них влияет ИИ?

— Эффективнее всего работают инструменты персонализированного и доверительного взаимодействия на всем пути клиента: экспертная позиция, собственные медиа, работа с данными, сегментацией, комьюнити, партнерствами и интеграция маркетинга с продажами. ИИ ускоряет операционные процессы, но обесценивает шаблоны. Конкурентным преимуществом становятся персонализация, эмоциональный маркетинг, креатив и управление смыслами. Роль маркетолога смещается от производителя контента к архитектору системы влияния, отвечающему за реальный бизнес-результат.

