15 октября 2025 в 14:03

VK CXhub выяснил, как российские компании работают с данными для маркетинга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Платформа автоматизации маркетинга и управления рекламными данными VK CXhub в ходе нового исследования выяснила, что более половины российских компаний используют инструменты управления данными. В опросе поучаствовало свыше 100 маркетологов и специалистов по рекламе.

Специалисты все активнее подключают автоматизированные инструменты управления данными — CDP-платформы, которые помогают находить инсайты, позволяют сконцентрироваться на конверсионных аудиториях и повысить эффективность маркетинговых активностей. Это обеспечивает рост эффективности рекламы в среднем на 20%, — уточнил заместитель коммерческого директора по рекламным продуктам и инновациям VK Максим Зенин.

Согласно исследованию, 52% компаний с согласия клиента обрабатывают его данные для маркетинга и аналитики. В основном используются CRM-системы, реже — CDP-платформы (25%). Более 60% компаний инвестируют в инструменты управления клиентской информацией.

Ранее соцсеть «ВКонтакте» выяснила, что пользователи ценят в историях, публикуемых в Сети, искренность и естественность. Такие посты вызывают в шесть раз больше вовлеченности, чем тщательно обработанный контент.

