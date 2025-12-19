Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 15:36

Путин ответил на вопрос о повышении утильсбора в России

Путин: повышение утильсбора в России не будет вечным

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Повышение утильсбора на автомобили в России не будет вечным, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Он выразил надежду, что со временем у граждан снова будут широкие возможности выбора между отечественными и иностранными машинами.

Надеюсь, что и эта мера будет не вечной, — сказал Путин.

Ранее руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что импорт подержанных легковых автомобилей в Россию в ноябре 2025 года показал рост на 83%. Он отметил, что резкое увеличение связано со сроками введения новых тарифов утилизационного сбора.

В свою очередь автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич сообщил, что правительство России проводит политику по ограничению импорта легковых автомобилей из-за рубежа. Он считает, что государство хочет, чтобы иностранные компании не просто привозили сюда готовые машины, а собирали их на месте. Эксперт напомнил, что утилизационный сбор увеличили 1 декабря 2025 года — он затронул автомобили с мотором мощнее 160 л. с.

Россия
Владимир Путин
утильсбор
прямая линия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин ответил на вопрос, есть ли у него настоящий друг
Путин рассказал, какой видит Россию через 200 лет
Путин признался, что квартира в Кремле не видела ремонта с девяностых
Путин ответил, записывал ли он когда-нибудь «кружочки» близким
Путин высказался об оккультизме и «всяких колдунах»
Путин призвал добиваться того, чтобы российские школьники «включали мозги»
Диетолог предупредил, кому крайне опасно есть селедку
Путин заявил, что не собирается писать мемуары
Путин надиктовал послание потомкам в капсулу времени
В Госдуме ответили, когда будет снят мораторий на штрафы за задержку жилья
Герой России раскрыл, какие люди считаются основным костяком в зоне СВО
Путин отметил роль MAX в цифровом суверенитете России
«Я узнаю»: Путин пообещал изучить дело журналиста Винатье
Путин высказался о ценах на льготные лекарства в аптеках
Путин раскрыл число российских бойцов в зоне СВО
Путина попросили отремонтировать дорогу на Крайнем Севере
В Астрахани задержали подозреваемого в избиении гандбольного тренера
Путин посчитал некорректным вопрос журналиста из США
Ведущие западные СМИ следят за выступлением Путина
В Британии поставили крест на Украине после саммита в Брюсселе
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.