Путин ответил на вопрос о повышении утильсбора в России

Повышение утильсбора на автомобили в России не будет вечным, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Он выразил надежду, что со временем у граждан снова будут широкие возможности выбора между отечественными и иностранными машинами.

Надеюсь, что и эта мера будет не вечной, — сказал Путин.

Ранее руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что импорт подержанных легковых автомобилей в Россию в ноябре 2025 года показал рост на 83%. Он отметил, что резкое увеличение связано со сроками введения новых тарифов утилизационного сбора.

В свою очередь автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич сообщил, что правительство России проводит политику по ограничению импорта легковых автомобилей из-за рубежа. Он считает, что государство хочет, чтобы иностранные компании не просто привозили сюда готовые машины, а собирали их на месте. Эксперт напомнил, что утилизационный сбор увеличили 1 декабря 2025 года — он затронул автомобили с мотором мощнее 160 л. с.