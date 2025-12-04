Россияне ввезли небывалое количество машин из-за нового утильсбора

Импорт подержанных легковых автомобилей в Россию в ноябре 2025 года показал рост на 83%, сообщил руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале. По его словам, резкое увеличение связано со сроками введения новых тарифов утилизационного сбора.

В ноябре в Россию было импортировано 59,8 тыс. автомобилей с пробегом (старше трех лет). Это на 83% больше, чем в ноябре 2024 года, — сказал эксперт.

Ранее китайский автопроизводитель Chery объявил об отзыве на территории России почти 2,6 тыс. кроссоверов Omoda C7. Отзыву подлежат автомобили, проданные с апреля по август 2025 года, а также машины, находящиеся на складах дилеров. Причина — производственный дефект пластиковых накладок на рулевом колесе.

После ухода с российского рынка компания Audi зарегистрировала в стране три товарных знака. Речь идет о рекламных слоганах Vorsprung durch Technik, а также о брендах Allroad и Sportback. Это позволит компании производить на территории России автомобили, запчасти и аксессуары под этими названиями.