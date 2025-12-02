Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 21:20

Крупнейший китайский производитель отзывает тысячи машин из России

Chery отзывает из России 2,7 тыс. кроссоверов Omoda C7 для ремонта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TASS.ru
Китайская автокомпания Chery отзывает из России кроссоверы Omoda C7, сообщили в Росстандарте. Общее количество автомобилей, подлежащих проверке и ремонту, составляет почти 2,6 тыс. единиц.

Отзыву подлежат машины, проданные на территории РФ в период с апреля по август 2025 года, а также транспортные средства, находящиеся на складах дилеров. Причиной стал дефект пластиковых накладок рулевого колеса. В случае аварии они могут отделиться от корпуса подушки безопасности, что может спровоцировать ее несанкционированное раскрытие и повысить риск травмирования людей в салоне.

Производитель уведомит владельцев о необходимости обратиться в авторизованные сервисные центры для бесплатного ремонта, который заключается в замене узла рулевого колеса в сборе с фронтальной подушкой безопасности. Также владельцы могут самостоятельно проверить, входит ли их автомобиль в список, сверив VIN-код на официальном сайте Росстандарта.

Ранее сообщалось, что Chery может покинуть российский рынок. Решение связывают с намерением компании выйти на биржу Гонконга. Фирма может потратить на указанную цель $1,2 млрд (более 99 млрд рублей).

