В подполье заявили об ударе по украинскому аэродрому со специалистами НАТО Лебедев: ВС России ударили по аэродрому со специалистами НАТО под Одессой

Российские военные нанесли удар по аэродрому под Одессой, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, на объекте могли находиться иностранные специалисты. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В Одесской области зафиксировано попадание ракеты по объекту в районе населенного пункта Буялык. Удар пришелся по аэродрому, который использовался ВСУ для запусков беспилотников большой дальности в сторону Крыма — одному из ключевых элементов их дроновой инфраструктуры на южном направлении, — написал Лебедев.

По его данным, ликвидированы 28 человек, 70 — получили ранения. Среди погибших есть иностранные военные специалисты, в том числе, представители стран НАТО.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие группировки «Центр» уничтожили объект энергетики, используемый для обеспечения Вооруженных сил Украины в районе Доброполья Донецкой Народной Республики. Цель была поражена расчетами войск беспилотных систем с применением ударных дронов «Герань-2».