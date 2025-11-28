День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 15:49

В подполье заявили об ударе по украинскому аэродрому со специалистами НАТО

Лебедев: ВС России ударили по аэродрому со специалистами НАТО под Одессой

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Российские военные нанесли удар по аэродрому под Одессой, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, на объекте могли находиться иностранные специалисты. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В Одесской области зафиксировано попадание ракеты по объекту в районе населенного пункта Буялык. Удар пришелся по аэродрому, который использовался ВСУ для запусков беспилотников большой дальности в сторону Крыма — одному из ключевых элементов их дроновой инфраструктуры на южном направлении, — написал Лебедев.

По его данным, ликвидированы 28 человек, 70 — получили ранения. Среди погибших есть иностранные военные специалисты, в том числе, представители стран НАТО.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие группировки «Центр» уничтожили объект энергетики, используемый для обеспечения Вооруженных сил Украины в районе Доброполья Донецкой Народной Республики. Цель была поражена расчетами войск беспилотных систем с применением ударных дронов «Герань-2».

Одесса
потери ВСУ
Украина
НАТО
ВС РФ
Сергей Лебедев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Нижегородской области родители пожаловались на истязание детей в детсаду
Стало известно, сколько кубометров газа РФ поставила Венгрии за 10 месяцев
«Шансов на дождь больше»: петербуржцам рассказали о погоде в начале зимы
Россиян призвали переезжать в один регион
Адвокат раскрыл, когда гирлянда может обернуться штрафом
На Украине партия Порошенко потребовала разобраться в ситуации с Ермаком
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 164
Смерть НАТО, крах Украины и триумф РФ: пророчества Жириновского на 2026 год
Синоптик рассказал, когда в Москве ждать прихода настоящей зимы
Запрещенный в России новостной портал пополнил список иноагентов
«О снеге вопрос не стоит»: москвичам рассказали о погоде в начале зимы
Аналитик оценил целесообразность ипотеки без первоначального взноса
Диетолог объяснила, можно ли пить безалкогольное вино
Наташа Королева вышла в свет с беззубой невесткой
Аэропорт Калуги временно ограничил работу
ВС России придумали новую тактику против авиации ВСУ
Психиатры мастера-кукольника из детских трупов забили тревогу
Потрясающий салат с креветками и фетой: легкий, яркий, праздничный
Мединский ответил, почему россияне интересуются историей
В России парковочные места дорожают быстрее жилья
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.