«Мы оценили»: МИД Турции раскрыл, зачем Нарышкин ездил в Анкару Фидан: Нарышкин посетил Анкару для обсуждения Украины

Глава СВР России Сергей Нарышкин посетил с визитом Анкару, где обсуждались вопросы урегулирования украинского кризиса, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. На встречах российская сторона представила свою позицию относительно американских мирных инициатив по Украине, передает его слова РИА Новости.

Вчера уважаемый господин Нарышкин находился в Анкаре, он ознакомил нас с российской позицией по [американскому мирному] плану. Есть развития событий вокруг этой темы, все это мы оценили, — сказал глава дипведомства.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о передаче Соединенными Штатами России ключевых положений доработанного плана по Украине. По его информации, данный документ станет предметом обсуждения на предстоящих российско-американских переговорах в Москве.

Кроме того, председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил об исключении всех положений, касающихся Евросоюза и НАТО, из рабочей версии американского плана по Украине. По его информации, США теперь должны согласовать обновленный документ с РФ.