В Кремле заявили о получении нового варианта плана США по Украине Песков: США передали России основные параметры плана по Украине

США передали России основные параметры скорректированного плана по Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, этот документ обсудят представители РФ и Соединенных Штатов на встрече в Москве.

Основные параметры были переданы — и на следующей неделе будет в Москве разговор, — сказал Песков.

Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что все пункты, связанные с ЕС и НАТО, вычеркнули из рабочего варианта плана США по Украине. Он отметил, что теперь Вашингтон должен обсудить новый документ с Москвой.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Минск поддерживает реакцию России на мирное предложение США по Украине. Он также выразил надежду на отказ определенных европейских сил от конфронтации.

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Россия не согласится заключить перемирие с Украиной до начала переговоров. По его мнению, украинские и европейские политики таким способом попытаются затянуть время, чтобы перевооружиться и привлечь резервы.