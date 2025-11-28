День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 11:38

В Кремле заявили о получении нового варианта плана США по Украине

Песков: США передали России основные параметры плана по Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
США передали России основные параметры скорректированного плана по Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, этот документ обсудят представители РФ и Соединенных Штатов на встрече в Москве.

Основные параметры были переданы — и на следующей неделе будет в Москве разговор, — сказал Песков.

Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что все пункты, связанные с ЕС и НАТО, вычеркнули из рабочего варианта плана США по Украине. Он отметил, что теперь Вашингтон должен обсудить новый документ с Москвой.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Минск поддерживает реакцию России на мирное предложение США по Украине. Он также выразил надежду на отказ определенных европейских сил от конфронтации.

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Россия не согласится заключить перемирие с Украиной до начала переговоров. По его мнению, украинские и европейские политики таким способом попытаются затянуть время, чтобы перевооружиться и привлечь резервы.

Россия
Дмитрий Песков
США
планы
Украина
