28 ноября 2025 в 15:46

Потерявший при взрыве пальцы ребенок мечтал о портрете Путина

Омбудсмен Мишонова: пострадавший от взрыва ребенок просил портрет Путина

Владимир Путин
Глеб Бровар, пострадавший от взрыва в Красногорске, попросил портрет президента России Владимира Путина в качестве подарка на день рождения, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Мария Мишонова в своем Telegram-канале. Она отметила, что 10-летний ребенок, который потерял несколько пальцев, очень патриотичен.

Вообще он — большой патриот нашей страны и нашего Президента. Он даже на день рождения попросил подарить портрет Владимира Путина, — написала омбудсмен.

Ранее мальчик был выписан из медицинского учреждения. Ребенок лишился пальцев на руке после того, как поднял неизвестный предмет около жилого дома. Он покинул Научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля вместе с матерью и медицинскими работниками.

Директор медицинского центра Татьяна Шаповаленко сообщала о проведении шестичасовой операции по ампутации части пальцев у пострадавшего. По информации пресс-службы подмосковного Минздрава, помощь пациенту включала психологическую поддержку и реабилитационные мероприятия.

Врач Константин Терновой в комментарии для NEWS.ru оценил продолжительность восстановительного курса для ребенка в три-четыре месяца. По его словам, специальная программа реабилитации поможет мальчику адаптироваться к новым условиям жизни.

