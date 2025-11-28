Умер бывший мэр Тамбова

Бывший мэр Тамбова Алексей Ильин скончался на 63 году жизни, сообщил глава администрации города Максим Косенков в своем Telegram-канале. Прощание с ним пройдет 30 ноября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Сегодня рано утром ушел из жизни бывший мэр Тамбова Алексей Юрьевич Ильин… Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Алексея Юрьевича, — сообщил Косенков.

Ильин был выпускником, преподавателем и затем профессором Тамбовского государственного университета. Его карьера началась с работы депутатом городского совета, а затем он стал первым вице-мэром в команде градоначальника Валерия Коваля.

В период с 1998 по 2005 год Ильин занимал пост мэра Тамбова. После этого его избрали депутатом городской Думы, которую он возглавлял до 2010 года. В последние годы он руководил тамбовским филиалом РАНХиГС.

Ранее на 85-м году жизни скончалась Валентина Дмитриевна Шарыкина, заслуженная артистка России, известная ролью пани Зоси в «Кабачке „13 стульев“». Она умерла 23 ноября в московской клинике. За свою карьеру она сыграла более 70 ролей в театре и кино, воплощая на экране как комедийных, так и лирических героинь.