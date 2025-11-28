День матери
28 ноября 2025 в 15:54

В Британии «раскрыли» шпионских биоголубей России

The Sun: в России разработали управляемых биодронов-голубей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Издание The Sun сообщило, что в России якобы создали эскадрильи шпионских голубей с имплантированными чипами в мозге. Источник ссылается на представленные компанией Neiry разработки, которые, по его данным, позволяют операторам управлять стаями птиц через прямую передачу команд в мозг.

Обычные городские голуби, не привлекающие внимания, могут незаметно вести съемку или собирать данные с помощью скрытых сенсоров. Эта же технология позволяет использовать их для мониторинга зон военных действий <...> без риска обнаружения, — говорится в публикации.

Сама Neiry презентовала технологию 26 ноября. Представитель компании отметил, что разработка предназначена для экологического и промышленного мониторинга, а также для участия в поисковых операциях.

Ранее обозреватель The National Interest Брендон Вайхерт заявил, что российский ударно-разведывательный беспилотник С-70 «Охотник» готов стать перспективной боевой платформой. По словам эксперта, он расширяет возможности истребителя Су-57, обладает стелс-характеристиками и подходит для выполнения задач в сложных условиях.

