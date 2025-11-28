День матери
28 ноября 2025 в 15:37

Суд решил судьбу квартиры Ларисы Долиной

Суд снял арест с квартиры Ларисы Долиной

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Балашихинский городской суд снял арест с московской квартиры певицы Ларисы Долиной, сообщает ТАСС. Жилье в Ксеньинском переулке проходило по делу о мошенничестве как вещественное доказательство, и суд постановил вернуть объект владелице. Кроме того, свидетелю Полине Лурье, купившей эту квартиру, вернули мобильный телефон.

Квартиру в Ксеньинском переулке, принадлежащую Долиной, возвратить по принадлежности, — говорится в постановлении.

Ранее суд приговорил фигурантов дела о мошенничестве с квартирой Долиной к лишению свободы: курьера Анжелу Цырульникову — к семи годам колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей, Артура Каменецкого — к семи годам строгого режима, Дмитрия Леонтьева — к семи годам особого режима за рецидив, а Андрея Основу — к четырем годам общего режима.

В свою очередь адвокат осужденного Основы заявил, что организаторы мошеннической схемы находятся за пределами России. При этом его подзащитный, получивший за предоставление банковской карты около 10 тысяч рублей, считает себя жертвой, а не соучастником.

