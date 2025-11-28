В Ирландии высмеяли проблемы британской армии Журналист Боуз: Британия будет искать русский след в проблемах с техникой Ajax

Лондон может обвинить Москву в проблемах с новой британской бронетехникой Ajax, с сарказмом заявил в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, остатки того, что когда-то было британской армией, теперь уничтожают себя сами.

Остатки того, что когда-то было британской армией, теперь уничтожают себя сами. Жду не дождусь, когда объявят, что «во всем виновата Россия», — написал он.

Британские СМИ сообщили со ссылкой на внутреннее расследование, опубликованное в 2021 году, что чиновники министерства обороны знали о неисправностях новых бронемашин Ajax, но не приняли никаких мер. Такие проблемы, как возможное повреждение слуха у солдат, впервые были озвучены в декабре 2018 года, но испытания продолжались еще два года.

Ранее британские военнослужащие столкнулись с проблемами со здоровьем после проведения испытаний боевых бронемашин Ajax. Министерство обороны Великобритании подтвердило факт получения жалоб от военнослужащих, однако отрицает, что проблема именно в технике.