Британские военные пострадали после испытаний бронемашин

Британские военнослужащие столкнулись с проблемами со здоровьем после проведения испытаний боевых бронемашин Ajax, передает телеканал Sky News. Министерство обороны Великобритании подтвердило факт получения жалоб от военнослужащих, однако отрицает, что проблема именно в технике.

Солдаты этим летом были вынуждены обратиться в больницу из-за проблем со слухом и другими недугами после испытаний бронемашины Ajax британской армии, — сказано в публикации.

