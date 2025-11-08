Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 02:51

Британские военные пострадали после испытаний бронемашин

Sky News: британские военные пострадали от испытаний бронемашин Ajax

Фото: Bettina Strenske/Global Look Press

Британские военнослужащие столкнулись с проблемами со здоровьем после проведения испытаний боевых бронемашин Ajax, передает телеканал Sky News. Министерство обороны Великобритании подтвердило факт получения жалоб от военнослужащих, однако отрицает, что проблема именно в технике.

Солдаты этим летом были вынуждены обратиться в больницу из-за проблем со слухом и другими недугами после испытаний бронемашины Ajax британской армии, — сказано в публикации.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что новая бронемашина БРЭМ-84 не поможет Вооруженным силам Украины изменить ситуацию на поле боя в свою пользу. Он подчеркнул, что единичные экземпляры техники не способны повлиять на соотношение сил на фронте.

До этого самолет SJ 100 с российским двигателем ПД-8 успешно прошел испытания на защиту от воды, рассказали на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»). Таким образом, импортозамещенное судно продемонстрировало возможность приземляться на взлетно-посадочной полосе при наличии воды.

бронемашины
Ajax
испытания
Великобритания
