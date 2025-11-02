Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 10:47

«Надо что-то показывать»: военэксперт об украинской бронемашине БРЭМ-84

ВС Украины ВС Украины Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новая бронемашина БРЭМ-84 не поможет Вооруженным силам Украины изменить ситуацию на поле боя в свою пользу, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что единичные экземпляры техники не способны повлиять на соотношение сил на фронте.

Что такое три экземпляра [БРЭМ-84]? Это ничего. Линия соприкосновения с учетом наших приграничных территорий — Курская область, Белгородчина, Брянщина — почти 2000 километров. И в районе котлов, которые образовались, у них остается 600 единиц техники. Так что это элемент пиара, в котором они достаточно продвинутые. В основном сейчас проходит западная техника, потому что свое уже исчерпано в большей степени, — отметил Дандыкин.

Собеседник добавил, что обычно ВСУ называют своими разработками вооружение, созданное во времена СССР и немного модернизированное. При этом военэксперт отметил, что в арсеналах ВСУ практически не осталось советской техники.

Думаю, что там ничего нового нет. Исходя из ситуации на фронте, надо что-то говорить и показывать. Вся линейка [техники ВСУ] импортная или бывшая советская с небольшими изменениями. Бывшего советского уже почти не осталось, потому что повыбивали все со всего мира, пособирали и в принципе уже неоткуда брать. Разве что в Африке, и то, по-моему, оттуда все забрали. Конечно, они все своими разработками называют. Ракета «Нептун» — это бывшая советская ракета, которая сейчас украинская. Это очевидно. Там еще остались головастые мужики, деды старые, — подытожил Дандыкин.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» заявил, что украинская армия задействовала на фронте уникальную бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-84 «Атлет». Сообщается, что машина разработана Харьковским конструкторским бюро машиностроения на базе советского танка Т-80УД в трех экземплярах.

ВСУ
Россия
Украина
вооружения
