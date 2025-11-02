Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 08:02

ВСУ пустили в ход редчайшую бронемашину

ВСУ задействовали в зоне СВО уникальную бронемашину БРЭМ-84 «Атлет»

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинская армия задействовала на фронте уникальную бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-84 «Атлет», сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель». На опубликованных кадрах видно, как машина роет яму с помощью отвала для самоокапывания.

Машина разработана Харьковским конструкторским бюро машиностроения на базе советского танка Т-80УД в трех экземплярах. Два из них были поставлены Таиланду в 2018 году вместе с партией украинских танков «Оплот-Т». Третий «Атлет» принадлежит ВСУ.

Ранее в зоне боевых действий на Украине впервые был замечен новый тип военной техники, поступившей на вооружение ВСУ, — итальянские колесные танки B1 Centauro. Боевую машину включили в состав 8-го отдельного десантно-штурмового полка.

До этого стало известно, что танковые подразделения ВСУ испытывают острый дефицит боеготовой бронетехники, несмотря на масштабные военные расходы и поддержку западных союзников. Специалист по бронетанковому вооружению Николай Саламаха отметил, что всего около 20% машин сохраняют боеготовность.

ВСУ
техника
машины
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО отразила атаку дронов и сорвала планы ВСУ в российском регионе
В Польше возмутились, что на жителей страны «повесили» долги украинцев
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ 2 ноября: инфографика
Герой ноябрьского меню: открываем секрет самого полезного фрукта
Росавиация дала добро на полеты в трех аэропортах
Средства ПВО сбили за ночь в небе над Россией 164 БПЛА ВСУ
«Одна банка тушенки на троих»: ВСУ оказались в западне под Харьковом
Сразу семь БПЛА ударили по Орловской области
Суд счел незаконным нарушающее интересы ребенка соглашение об алиментах
Вильфанд назвал округа России, на которые обрушится мороз
ВСУ пустили в ход редчайшую бронемашину
Что будет со МХАТом после Кехмана: инсайдеры раскрыли новые подробности
Огородный произвол ВСУ, прилет под Краснодаром: новости СВО к утру 2 ноября
Появились новые подробности убийства криминального авторитета Япончика
Землетрясение произошло на севере Сахалина магнитудой 3,7
Режим беспилотной опасности объявили на территории Башкирии
Песков объяснил, почему встреча Путина и Трампа пока не организована
В Германии признали право России бороться за свою безопасность
Команда Овечкина проиграла четвертый матч подряд
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 ноября
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее
Общество

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.