ВСУ пустили в ход редчайшую бронемашину

Украинская армия задействовала на фронте уникальную бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-84 «Атлет», сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель». На опубликованных кадрах видно, как машина роет яму с помощью отвала для самоокапывания.

Машина разработана Харьковским конструкторским бюро машиностроения на базе советского танка Т-80УД в трех экземплярах. Два из них были поставлены Таиланду в 2018 году вместе с партией украинских танков «Оплот-Т». Третий «Атлет» принадлежит ВСУ.

Ранее в зоне боевых действий на Украине впервые был замечен новый тип военной техники, поступившей на вооружение ВСУ, — итальянские колесные танки B1 Centauro. Боевую машину включили в состав 8-го отдельного десантно-штурмового полка.

До этого стало известно, что танковые подразделения ВСУ испытывают острый дефицит боеготовой бронетехники, несмотря на масштабные военные расходы и поддержку западных союзников. Специалист по бронетанковому вооружению Николай Саламаха отметил, что всего около 20% машин сохраняют боеготовность.