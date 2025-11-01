У ВСУ появились новые колесные танки

В зоне боевых действий на Украине впервые был замечен новый тип военной техники, поступившей на вооружение ВСУ, — итальянские колесные танки B1 Centauro, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». Боевую машину включили в состав 8-го отдельного десантно-штурмового полка.

На фото видно, что танк получил дополнительное оснащение: корпус и башня были усилены легкими решетчатыми экранами, предназначенными для защиты от ударов дронов. Канал предположил, что B1 Centauro, которые обладают сравнительно слабой бронезащитой, будут применяться в основном в тыловых районах, а не на передовой. Ожидается, что они займут нишу, аналогичную французским колесным танкам AMX-10RC, которые из-за своей легкой брони используются в качестве мобильной артиллерии.

Ранее стало известно, что страны НАТО поставляют на Украину устаревшее артиллерийское вооружение, произведенное еще в годы Второй мировой войны. В российских силовых структурах обратили внимание, что западные союзники используют конфликт для утилизации списанной военной техники. В частности, 42-я бригада ВСУ получила старые американские гаубицы М114А1, принятые на вооружение в 1942 году.