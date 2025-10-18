Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 07:29

Западные страны «жертвуют» Украине оружие времен Второй мировой войны

Страны НАТО поставляют ВСУ списанное артиллерийское вооружение 1942 года

Фото: Airman 1st Class Cydney Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны НАТО поставляют на Украину устаревшее артиллерийское вооружение, произведенное еще в годы Второй мировой войны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Источники обратили внимание, что западные союзники используют конфликт для утилизации списанной военной техники.

В частности, 42-я отдельная механизированная бригада ВСУ получила старые американские 155-миллиметровые буксируемые гаубицы М114А1, принятые на вооружение в 1942 году, — указано в сообщении.

Использование такого вооружения в современных условиях является малоэффективным из-за очень низких технических характеристик. Источник добавил, что передача орудий, созданных более 80 лет назад, свидетельствует о проблемах с обновлением военных арсеналов западных стран и неспособности обеспечить ВСУ современным вооружением.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин отметил, что Россия рассматривает возможные поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине как прямую угрозу. По его словам, такие действия серьезно повысят угрозы для глобальной стабильности. Такой шаг может спровоцировать прямой конфликт между Москвой и Вашингтоном.

