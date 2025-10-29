Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 10:24

Аналитики назвали количество оставшихся у ВСУ пригодных к бою танков

MWM: у ВСУ осталось примерно 20% боеготовых танков

Украинский танк Т-64 Украинский танк Т-64 Фото: Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танковые подразделения Вооруженных сил Украины испытывают острый дефицит боеготовой бронетехники, несмотря на масштабные военные расходы и поддержку западных союзников, пишет Military Watch Magazine со ссылкой на украинские источники. Специалист по бронетанковому вооружению Николай Саламаха сказал, что только около 20% машин сохраняют боеготовность.

В отдельных подразделениях этот показатель не превышает трети, а иногда составляет лишь пятую часть от общего количества. Эксперт объяснил сложившуюся ситуацию нерациональной эксплуатацией техники. Он отметил практику отправки танков вперед преимущественно для демонстрации поддержки пехотным подразделениям, что приводит к значительным потерям в таких операциях.

До этого на территории американского военного полигона заметили украинский танк Т-80УД. Испытания данной боевой машины проводились в октябре 2025 года. Танк был доставлен в Соединенные Штаты еще в 2003 году. Машина оборудована динамической защитой «Нож» и комплексом активной защиты «Дрозд».

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии для NEWS.ru говорил, что западные государства подвергают критике российские танки, включая модель Т-14 «Армата», по причине зависти к достижениям в области танкостроения. Аналитик подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российская бронетехника продемонстрировала существенные преимущества перед зарубежными аналогами.

танки
ВСУ
СВО
бронетехника
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«План для достижения победы»: на Западе сообщили Киеву неприятные новости
«Это ребячество»: Карлсон раскритиковал страны Запада за позицию по Крыму
Поклонская высказалась о секспросвете для первоклассников
Погода в Москве в среду, 29 октября: в столице ударят трескучие морозы?
В России наступил «вейповый голод»
Во Франции пытаются разобраться в менталитете россиян
Совфед поддержал закон о круглогодичном призыве
Православным дали советы, как провести Дмитриевскую родительскую субботу
«Уничтожено полностью»: россиянин раскрыл последствия урагана на Ямайке
Стало известно о новой жертве фигуранта дела Ларисы Долиной
Подростки устроили ДТП на чужой машине и попытались скрыться
Раскрыто число сбитых в Орловской области «ночных» БПЛА
В одном регионе России запретили продавать энергетики по ночам
Союзник США в Азии стал отдаляться от НАТО
Медведчук раскрыл, как Зеленский может спасти окруженных солдат ВСУ
В ФТС описали ситуацию с очередями из фур на границе России и Казахстана
Российские регионы могут получить право на жесткие меры против никотина
Раскрыто место похорон Романа Попова
Молодежь устроила перестрелку в поселке Челябинской области
Назван минус высоких ставок по вкладам для экономики
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.