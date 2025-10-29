Танковые подразделения Вооруженных сил Украины испытывают острый дефицит боеготовой бронетехники, несмотря на масштабные военные расходы и поддержку западных союзников, пишет Military Watch Magazine со ссылкой на украинские источники. Специалист по бронетанковому вооружению Николай Саламаха сказал, что только около 20% машин сохраняют боеготовность.

В отдельных подразделениях этот показатель не превышает трети, а иногда составляет лишь пятую часть от общего количества. Эксперт объяснил сложившуюся ситуацию нерациональной эксплуатацией техники. Он отметил практику отправки танков вперед преимущественно для демонстрации поддержки пехотным подразделениям, что приводит к значительным потерям в таких операциях.

До этого на территории американского военного полигона заметили украинский танк Т-80УД. Испытания данной боевой машины проводились в октябре 2025 года. Танк был доставлен в Соединенные Штаты еще в 2003 году. Машина оборудована динамической защитой «Нож» и комплексом активной защиты «Дрозд».

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии для NEWS.ru говорил, что западные государства подвергают критике российские танки, включая модель Т-14 «Армата», по причине зависти к достижениям в области танкостроения. Аналитик подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российская бронетехника продемонстрировала существенные преимущества перед зарубежными аналогами.