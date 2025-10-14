Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 14:13

В США испытали украинский танк Т-80УД

Украинский танк Т-80УД заметили на испытательном полигоне в США

Танк Т-80УД Танк Т-80УД Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

На одном из американских военных полигонов был замечен украинский танк Т-80УД, сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель». Боевую машину испытали в октябре 2025 года.

Танк доставили в США в 2003 году. Он оснащен модулями динамической защиты «Нож» и комплексом активной защиты «Дрозд».

Ранее редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал NEWS.ru, что американский танк M1 Abrams создавался для ведения колониальных войн низкой интенсивности, а российский Т-90 — для глобальных военных конфликтов. Сравнивая технические характеристики двух боевых машин, он отметил, что Abrams исчерпал свой ресурсный потенциал и не подлежит модернизации, в отличие от T-90.

До этого на железнодорожной платформе в России заметили редкую модификацию танка Т-90 с литой башней. Подобные танки встречаются очень редко. Его корпус и башню создали по типу танка Т-72Б. Бронемашина получила систему управления огнем, унифицированную с Т-80У, комплекс оптико-электронного подавления «Штора» и динамическую защиту «Контакт-5».

танки
Т-80
США
Украина
