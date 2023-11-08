Названы преимущества российского T-90 перед американским Abrams Военэксперт Леонков: американцы выжали все, что можно, из танков Abrams

Американский танк M1 Abrams создавался для ведения колониальных войн низкой интенсивности, а российский Т-90 — для глобальных военных конфликтов, рассказал NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Сравнивая технические характеристики двух боевых машин, он отметил, что Abrams исчерпал свой ресурсный потенциал и не подлежит модернизации, в отличие от T-90.

Танк T-90 способен получать новые комплекты снарядов и пушки, его ресурсные возможности не будут исчерпаны в ближайшие десятилетия. Если говорить про Abrams, американцы из него уже выжали все, что можно. Каждая следующая модернизация только усложнит эту машину. Мы видим две противоположные тенденции: тупиковая американская и наша, перспективная, — сказал Леонков.

Военный эксперт добавил, что последняя модификация Т-90 «Прорыв» не имеет равных по своим огневым качествам и техническим характеристикам.

«Прорыв» отлично себя показывает на поле боя. Он выигрывает танковые дуэли, может противостоять превосходящим силам врага и вести огонь из закрытых огневых позиций. Это танк современных боевых действий, — отметил Леонков.

По его мнению, появление на Украине 31 танка модели M1A1 Abrams американского производства не изменит картину боя для ВСУ.

Использовать в качестве огневой поддержки 31 танк — это несерьезно. За время так называемой весенней и летней кампании Украина потеряла свыше 600 танков. При этом говорят, что 31 Abrams изменит картину боя. Это смешно, — заявил Леонков.

Ранее американское издание Business Insider сообщило, что на сегодняшний день основной танк армии США M1 Abrams устарел и уязвим для Т-90. Боевые машины ВСУ не будут доминировать на поле боя, поскольку все их преимущества, включая мобильность, огневую мощь и броню, не будут отвечать требованиям украинского командования.

7 ноября в Сети появились первые фото с M1A1 Abrams в зоне спецоперации, переданными Украине в качестве военной помощи. По данным Telegram-канал Grey Zone, танки поступили на вооружение 4-й отдельной танковой бригады ВСУ, входящей в подчинение оперативного командования «Север».