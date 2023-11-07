Опубликованы первые фото с танками Abrams в зоне СВО

Фото: marine_corps/Digital/Global Look Press

В Сети появились первые фото с американскими танками в зоне спецоперации M1A1 Abrams, переданными Украине в качестве военной помощи. Снимки опубликовал Telegram-канал «Военное дело».

По данным военкора Александра Симонова (Telegram-канал «Позывной Брюс»), изображенный на фото Abrams поступил на вооружение 4-й отдельной танковой бригады ВС Украины входящей в подчинение оперативного командования «Север».

Ранее обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes отметил, что за последние недели ВСУ потеряли больше дюжины «ценных и редких» танков Leopard. В общей сложности украинская армия лишилась четверти имеющихся лучших танков немецкого производства. По его словам, виной всему растущее мастерство российских военнослужащих в уничтожении техники с помощью дронов.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов ранее пояснил, что M1 Abrams являются современными бронемашинами, однако они приспособлены только к сухому климату. Климатические условия Украины, по его словам, отличаются от условий в странах Ближнего Востока, где использовались эти танки. Более того, использование этих машин ляжет финансовым бременем на Украину и США, так как Abrams часто нуждаются в обслуживании, заметил Прохватилов.