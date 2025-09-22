«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 16:38

В «Рособоронэкспорте» раскрыли число поставленных за рубеж танков Т-90

«Рособоронэкспорт» за 25 лет поставил за рубеж 1300 танков Т-90

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Рособоронэкспорт» поставил за рубеж 1300 танков Т-90 за последние 25 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы «Уралвагонзавода» Дмитрия Калениченко. По его словам, речь идет о боевых машинах различных модификаций.

За 25 лет УВЗ по экспортным контрактам поставил за рубеж 1300 танков Т-90 различных модификаций, — сказал Калениченко.

Ранее в Ростехе также рассказали, что российские танки формируют мировые тенденции в тяжелой бронетехнике, а многие страны перенимают решения, впервые реализованные на отечественных машинах. Как отметили в компании, французские инженеры использовали опыт РФ при создании автомата заряжания и уплотнении компоновки для танка Leclerc, а Пентагон внедрил динамическую защиту для Abrams.

Позже в Ростехе сообщили, что разрабатывавшийся параллельно с Т-90 более совершенный танк «Объект 187» был отвергнут армией в пользу более доступного и унифицированного решения. Машина создавалась Уралвагонзаводом с 1986 года под руководством Владимира Поткина в рамках программы модернизации Т-72Б. «Объект 187» отличался переработанной носовой частью корпуса с повышенной защитой, а также инновационной унифицированной моноблочной силовой установкой, совместимой с разными типами двигателей.

танки
т-90
Рособоронэкспорт
уралвагонзавод
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сийярто предположил, как окончание СВО отразится на России и НАТО
Захарова высказалась о прогрессе в выдаче виз для участников ГА ООН от РФ
Путин продлил оплату газа иностранцами через любые банки
Энергия жизни: как техника экономит ресурсы, которые дороже электричества
Зеленского обвинили в тайной сделке с США
Голову поставила в сервант: новое в деле матери, убившей троих детей
Губерниев рассказал, как российские лыжники могут попасть на Олимпиаду-2026
Россиянам рассказали, как получить шенген для поездки в Европу
Названы сроки завершения поставок российских систем ПВО в Индию
SHOT: автомобиль Диброва попал в ДТП на Рублевском шоссе
Косметолог рассказала, как победить в борьбе с акне
Двое монстров: родственники годами насиловали младших сестру и брата
Суд лишил адвокатов Навального хлеба
Раскрыта судьба матери, протаранившей дверь лифта коляской с ребенком
Депутат назвал преимущества цифрового рубля
Москвичам раскрыли, когда в городе может пойти первый снег
Пригожин пояснил решение SHAMAN сняться с голосования на «Интервидении»
«Рейдер и бандит»: в Раде раскритиковали назначение в штурмовых войсках ВСУ
Возлюбленная Джейсона Стэтхэма показалась в эффектном мини-платье
Арендаторам рассказали, как обезопасить себя от лишних расходов
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.