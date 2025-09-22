В «Рособоронэкспорте» раскрыли число поставленных за рубеж танков Т-90 «Рособоронэкспорт» за 25 лет поставил за рубеж 1300 танков Т-90

«Рособоронэкспорт» поставил за рубеж 1300 танков Т-90 за последние 25 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы «Уралвагонзавода» Дмитрия Калениченко. По его словам, речь идет о боевых машинах различных модификаций.

За 25 лет УВЗ по экспортным контрактам поставил за рубеж 1300 танков Т-90 различных модификаций, — сказал Калениченко.

Ранее в Ростехе также рассказали, что российские танки формируют мировые тенденции в тяжелой бронетехнике, а многие страны перенимают решения, впервые реализованные на отечественных машинах. Как отметили в компании, французские инженеры использовали опыт РФ при создании автомата заряжания и уплотнении компоновки для танка Leclerc, а Пентагон внедрил динамическую защиту для Abrams.

Позже в Ростехе сообщили, что разрабатывавшийся параллельно с Т-90 более совершенный танк «Объект 187» был отвергнут армией в пользу более доступного и унифицированного решения. Машина создавалась Уралвагонзаводом с 1986 года под руководством Владимира Поткина в рамках программы модернизации Т-72Б. «Объект 187» отличался переработанной носовой частью корпуса с повышенной защитой, а также инновационной унифицированной моноблочной силовой установкой, совместимой с разными типами двигателей.