17 сентября 2025 в 09:14

В Ростехе рассказали о влиянии России на мировое танкостроение

Ростех: разработанные в России танки задают мировые тенденции в индустрии

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские танки формируют мировые тенденции в тяжелой бронетехнике, а многие страны перенимают решения, впервые реализованные на отечественных машинах, заявили в Ростехе. В компании отметили, что французские инженеры использовали опыт РФ при создании автомата заряжания и уплотнении компоновки для танка Leclerc, а Пентагон внедрил динамическую защиту для Abrams.

Отечественные танки задают моду для тяжелой бронетехники в мире. Другие страны регулярно копируют решения, впервые отработанные на российских машинах. Так, в свое время французские конструкторы сделали автомат заряжания и уплотнили компоновку для своих основных танков Leclerc. Пентагон оснастил Abrams динамической защитой, которую ранее пытался критиковать, — говорится в сообщении.

Ранее член экипажа танка Т-90МС заявил, что российские машины отличаются проходимостью и надежностью, тогда как иностранные аналоги уступают по массе и габаритам. Он отметил, что зарубежная бронетехника, представленная на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби, не произвела на него впечатления.

Кроме того, член экипажа новейшего танка Т-90МС рассказал, что машина оборудована кондиционером, обогревателем и полками для личных вещей. По его словам, разработчики уделили особое внимание организации внутреннего пространства: в танке предусмотрены свободные ниши для хранения и специальные укладки для пайков и консервов.

Россия
танки
Ростех
США
Франция
Abrams
