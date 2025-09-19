«Интервидение-2025»
В России отказались от более совершенного конкурента Т-90

Ростех: вместо более совершенного Объекта 187 выбрали доступный Т-90

Более совершенный танк «Объект 187», разрабатывавшийся параллельно с Т-90, был отвергнут армией в пользу более доступного и унифицированного решения, рассказали в Ростехе. Машина создавалась Уралвагонзаводом с 1986 года под руководством Владимира Поткина в рамках программы модернизации Т-72Б.

«Объект 187» отличался переработанной носовой частью корпуса с повышенной защитой, а также инновационной унифицированной моноблочной силовой установкой, совместимой с разными типами двигателей. Фактически результатом работ стал совершенно новый танк с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Однако в сложных экономических условиях 1990-х годов армия выбрала более дешевый и технологически близкий к существующим образцам «Объект 188» (будущий Т-90).

Ранее в Ростехе также рассказали, что российские танки формируют мировые тенденции в тяжелой бронетехнике, а многие страны перенимают решения, впервые реализованные на отечественных машинах. Как отметили в компании, французские инженеры использовали опыт РФ при создании автомата заряжания и уплотнении компоновки для танка Leclerc, а Пентагон внедрил динамическую защиту для Abrams.

