17 октября 2025 в 16:43

«Оказались на голову выше»: военэксперт ответил на критику российского Т-14

Военэксперт Матвийчук: Запад критикует российские танки из-за зависти

Танк Т-14 Танк Т-14 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные страны критикуют российские танки, в частности Т-14 «Армата» из-за зависти, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, в зоне специальной военной операции техника ВС России продемонстрировала значительные преимущества перед зарубежными аналогами.

Запад не имеет единого подхода к бронетанковой технике. Их танки показали свою абсолютную небоеспособность. На Украине наши Т-72 последних модификаций, Т-90 и даже Т-80 и Т-64 оказались на голову выше хваленых Leopard, Challenger и Abrams. Конечно, в подобных заявлениях присутствует зависть, — отметил Матвийчук.

Он пояснил, что Россия достигла значительных успехов в области танкостроения. По словам эксперта, даже если танк Т-14 не будет принят на вооружение, он представляет собой важный технологический задел для разработки танка следующего поколения.

Ранее сообщалось, что Россия значительно продвинулась в гонке вооружений с Западом благодаря технологическим достижениям. Важную роль в этом сыграли стратегические бомбардировщики Ту-160, истребители пятого поколения Су-57, многоцелевые атомные подводные лодки проекта «Ясень» и танки Т-14.

