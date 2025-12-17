Новый год-2026
17 декабря 2025 в 16:30

Т-95: секретный российский танк, который обогнал свое время и испугал НАТО

Танк Т-95 в представлении ИИ Танк Т-95 в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Танк Т-95 («Объект 195») — перспективный российский танк четвертого поколения. Его разработка началась в 1990 году в конструкторском бюро УКБТМ в Нижнем Тагиле. В машине была применена революционная лафетная компоновка с необитаемой башней. Экипаж из трех человек размещался в бронированной капсуле корпуса. Масса танка составляла 53–58 тонн.

Вооружение Т-95: 152-мм гладкоствольная пушка 2А83 с автоматом заряжания, 30-мм автоматическая пушка 2А42, 12,7-мм пулемет «Корд», а также система дымовых гранатометов 902Б «Туча». Танк располагал семикатковой ходовой частью с торсионной подвеской и Х-образным дизельным двигателем мощностью 1500–1650 л. с., который обеспечивал скорость до 75 км/ч по шоссе.

Наработки проекта впоследствии были использованы при создании танка «Армата».

Что представляет собой Т-95 — смотрите в инфографике NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

