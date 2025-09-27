В Нижнем Тагиле вандалы осквернили могилу матери блогера

Неизвестные раскопали могилу матери блогера Валентина Дегтярева из Нижнего Тагила и вынесли прах, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Пострадавший потребовал провести эксгумацию и обратился в полицию.

Эта женщина, которая блогер, живет в Оренбурге, Инесса Борисова [Урьяшева], очень давно издевается надо мной, над моей матерью, угрожает снести могилу матери. Она все время говорила, что я выкопал ее прах, высыпал у себя на огороде, оскорбляла ее за то, что мама была ребенком войны, — поделился мужчина.

По его словам, мать умерла в 2021 году от коронавируса. С тех пор он не посещал кладбище два года, так как это было тяжело морально. В конфликт оказалась вовлечена блогер Инесса из Орска. Прежде она приезжала в Нижний Тагил, на стриме посетила могилу, собрала деньги на похороны и передала их Валентину. Впоследствии у нее возникли претензии из-за отсутствия отчета о потраченных средствах.

Недавно Инесса опубликовала видео, где удобряет грядки веществом, похожим на пепел. Она намекнула, что это прах матери Валентина. Блогер отправился на кладбище, где и обнаружил повреждения. Теперь Инесса утверждает, что в ролике был пепел от костра, а видео носило шуточный характер.

