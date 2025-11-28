День матери
28 ноября 2025 в 15:23

«Не коррупционер, а мошенник»: экс-депутат Рады предрек обыски у Зеленского

Экс-депутат Рады Олейник: к Зеленскому тоже могут прийти с обысками

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с обысками после того, как лишится поста, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Так он прокомментировал следственные действия у главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.

Я не исключаю, что могут прийти с обыском и к Зеленскому. Кто-то спросит: разве он не защищен иммунитетом? Американцы, как мы видим, присутствуют [в этом деле], но незримо. Можно заметить, что [президент США] Дональд Трамп комментирует все, но этот скандал почему-то обходит молчанием — как он, так и [госсекретарь] Марко Рубио. Их молчание весьма красноречиво, — заметил Олейник.

По его мнению, при необходимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может представить юридическое заключение, согласно которому с 20 мая 2024 года Зеленский является нелегитимным президентом.

Если когда-нибудь Зеленского будут судить, он сможет сказать своим адвокатам: «Я не коррупционер, потому что коррупционер — это должностное лицо, которое берет взятки. Я же мошенник. Я сказал, что я президент, и все поверили. Но по конституции я уже не президент». Мошенничество — это другая форма ответственности, — пояснил Олейник.

Ранее издание «Страна» сообщило, что обыски в офисе Андрея Ермака могут быть связаны с попыткой властей Соединенных Штатов надавить на Зеленского. По мнению журналистов, оперативные мероприятия совпали по времени с визитом в Киев американского министра армии Дэниела Дрисколла.

Украина
Владимир Зеленский
НАБУ
конституция
