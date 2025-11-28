День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 11:30

В обысках у Ермака увидели попытку надавить на Зеленского в вопросе о мире

«Страна.ua»: США хотят надавить на Зеленского через обыски у Ермака

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Handout/Ukrainian Presidential/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Обыски в офисе главы украинской президентской администрации Андрея Ермака могут быть связаны с попыткой властей Соединенных Штатов надавить на президента Владимира Зеленского, пишет издание «Страна.ua». Оперативные мероприятия совпали по времени с визитом в Киев американского министра армии Дэниела Дрисколла.

Издание отмечает, что данный визит может быть связан с усилением давления на украинское руководство с целью принятия мирного плана Дональда Трампа, включающего вывод войск с территории Донбасса. При этом Ермак публично заявил о неприемлемости территориальных уступок при президенте Зеленском.

Альтернативной версией обысков является якобы план «антизеленской коалиции» по ограничению президентских полномочий. Ключевым элементом этой стратегии считается отстранение Ермака от должности, против чего до настоящего времени выступал сам Зеленский.

Утром 28 ноября в Киеве начались обыски в помещениях, связанных с главой офиса президента. Как уточнил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, следственные мероприятия проводятся сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

обыски
Андрей Ермак
Украина
НАБУ
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели нашли тело погибшего под завалами на Сахалине
ВСУ остались без важного объекта в районе Доброполья после атаки ВС России
Долина не пришла в суд на оглашение приговора по делу об ее квартире
Врач рассказала, как распознать опасную родинку
В Иркутске курьера мошенников задержали с 9 млн рублей
«Отбрехаться не получится»: военкор предрек проблемы главе офиса Зеленского
Кинолог ответил, бывает ли у собак РПП
Орбан прибыл в Москву
Названо место, где может служить рэпер Макан
«Врагу на зависть, а своим в радость»: на свободу вышла Евгения Хасис
Раскрыта судьба лишившегося пальцев из-за СВУ ребенка из Красногорска
В Екатеринбурге задержали экстравагантную мошенницу
Операцию колумбийских наемников у российских границ сорвали в «зародыше»
Экс-футболист «Спартака» Мухамадиев попал в реанимацию
В Таганроге после ночной атаки ВСУ нашли обломки беспилотников
Бывшего замгубернатора Севастополя приговорили к 9,5 годам за взятку
Рубль укрепляется: курсы сегодня, 28 ноября, что с долларом, евро и юанем
В одном из городов Ростовской области ввели режим ЧС из-за атаки ВСУ
Ряд российских компаний попросил рекламщиков отказаться от ИИ
Врач назвал причины ослабления иммунитета зимой
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.