В обысках у Ермака увидели попытку надавить на Зеленского в вопросе о мире

Обыски в офисе главы украинской президентской администрации Андрея Ермака могут быть связаны с попыткой властей Соединенных Штатов надавить на президента Владимира Зеленского, пишет издание «Страна.ua». Оперативные мероприятия совпали по времени с визитом в Киев американского министра армии Дэниела Дрисколла.

Издание отмечает, что данный визит может быть связан с усилением давления на украинское руководство с целью принятия мирного плана Дональда Трампа, включающего вывод войск с территории Донбасса. При этом Ермак публично заявил о неприемлемости территориальных уступок при президенте Зеленском.

Альтернативной версией обысков является якобы план «антизеленской коалиции» по ограничению президентских полномочий. Ключевым элементом этой стратегии считается отстранение Ермака от должности, против чего до настоящего времени выступал сам Зеленский.

Утром 28 ноября в Киеве начались обыски в помещениях, связанных с главой офиса президента. Как уточнил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, следственные мероприятия проводятся сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.