«Волевая и жесткая»: что известно о личной жизни Гузеевой, романы и разводы

В Сети появились сообщения, что телеведущая и актриса Лариса Гузеева развелась с ресторатором Игорем Бухаровым после 20 лет брака. Правда ли это и как складывалась личная жизнь Гузеевой, с кем у нее были романы?

Правда ли, что Гузеева развелась

Как сообщал NEWS.ru, Гузеева на протяжении нескольких лет могла скрывать факт развода с ресторатором. Приятельница актрисы рассказала, что супруги официально расторгли брак в 2019 году — после 20 лет совместной жизни.

«Они развелись после 20 лет брака, еще в 2019 году. Более шести лет назад», — отметила женщина.

Бухаров опроверг эту информацию. В соцсетях ресторатора по-прежнему стоит статус «женат». Кроме того, три года назад супруги вместе судились с ремонтной компанией, что говорит о том, что они занимались общим жильем.

В 2023 году Гузеева делилась секретом долголетия брака с Бухаровым.

«Мы с мужем 26 лет вместе. Я не лезу ему под кожу: не названиваю, не проверяю. И он так же. В определенный момент я поняла, что была душнилой, ногой на горле. Мы сели, поговорили, и я сказала: „Я отступаю“. У нас ушли десятилетия на то, чтобы отучиться контролировать. Это лишнее. Нужно давать больше свободы, ведь человек тебе не принадлежит, ты его даже не рожала», — говорила телеведущая в интервью.

Продюсер Сергей Дворцов, однако, считает, что Гузеева действительно развелась.

«Она единоличница, привыкла жить ради себя, а не ради мужчины. Зарабатывает достаточно, поддержка не нужна. Не каждый войдет в отношения с Ларисой, она женщина волевая и очень жесткая», — пояснил Дворцов.

В 2021 году в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Гузеева как раз говорила о желании «пожить для себя».

«Мне кажется с определенного возраста мы одиноки все. Даже я. Потому что в каком-то возрасте включается эгоизм. И мужчины, и женщины понимают, что их дни сочтены, а большая часть жизни просвистела. И в такой момент человек себе говорит „С сегодняшнего дня я буду жить для себя“», — сказала она.

Лариса Гузеева Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Что известно о романах Гузеевой

Первым серьезным увлечением еще юной Гузеевой стал музыкант Сергей Курехин — основатель «Поп-механики». Именно он убедил ее поступать в театральный институт в Ленинграде и познакомил с богемой.

«Я телка была классная, длинные волосы, короткие юбки. Но ничего хорошего не было в то время — денег нет, есть нечего, музыканты эти все эгоистичные. В отношениях с Сергеем я только рот открывала и слушала его. Он же с похмелья знал больше, чем я на трезвую голову. Я слушала, запоминала. <…> Я была влюблена в Курехина. Сказать, что я была счастлива, в его маленькой комнатке, где была кровать и пианино, где он жил с сестрой… Я думаю, он со мной мучался, я была с нестабильной нервной системой, меня было тяжело удержать. Я была о себе достаточно высокого мнения», — вспоминала Гузеева.

Также она призналась, что музыкант постоянно «ломал» ее. Факт, что Лариса приехала из небольшого села, был источником постоянных упреков от Курехина. Он называл девушку деревенщиной, смеялся над тем, что у нее нет образования.

«В общем, наступил такой период, когда мы с Сергеем уже не могли находиться вместе, иначе он меня просто сломал бы. Я, наверное, что-нибудь с собой сделала бы», — отмечала актриса.

Инициатором расставания был Курехин, который в какой-то момент заявил, что встретил интеллигентную девушку и собирается жениться. Эту девушку звали Анастасия, она — дочь физика Георгия Фурсея.

«Меня бросил единственный мужчина в моей жизни, царствие ему небесное. Потому что я была ''питерская нищета''. А брать девочку из общаги в хорошую семью — зачем? Женился на профессорской дочке. Не думаю, что был счастлив, потому что потом все бегал ко мне. Но мне уже был не нужен», — откровенничала Гузеева в интервью с Сергеем Минаевым.

Один из самых пикантных эпизодов в биографии Гузеевой — короткий, но яркий роман с Дмитрием Нагиевым. Тогда она была уже звездой, а он — студентом.

«Скажу правду, в сексе с Нагиевым я могла долго! А он — не всегда! На память о той связи осталась соковыжималка. С его легкой руки, гада, это прозвище я носила еще очень долго», — говорила Гузеева.

Лариса Гузеева и Дмитрий Нагиев Фото: Persona Stars/Legion Media

По ее словам, у нее с Нагиевым до сих пор хорошие отношения, и она считает, что в жанре, в котором он работает, ему равных нет.

Первым мужем актрисы стал ассистент оператора Илья Древнов. Он был дважды судим за кражи, не имел образования и был покрыт татуировками. Брак обернулся настоящим адом — муж страдал наркотической зависимостью, в семье постоянно вспыхивали скандалы. Спасаясь от стресса, Лариса начала пить.

«Я была поганой, грязной. Когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен. Он стучал гантелью по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелью. Хорошо, не убил», — описывала тот период Гузеева.

После восьми лет отношений артистка ушла от Древнова.

Выбраться из алкогольной зависимости Гузеевой помогла новая любовь. На съемках фильма «Избранник» в 1991 году в Тбилиси она познакомилась с грузинским филологом Кахой Толордавой. Они поженились в 1992 году, и у них родился сын Георгий. После родов Лариса вернулась к вечеринкам и актерской тусовке, а муж хотел видеть в ней примерную жену. Брак продлился семь лет, после чего Каха уехал в Тбилиси, а Лариса с сыном и матерью — в Москву.

С третьим супругом, Игорем Бухаровым, Гузеева познакомилась еще в студенческие годы, но тогда не проявила к нему интереса. После развода с Толордавой она обратилась к Бухарову за поддержкой — в самолете стюард случайно облил кипятком ее маленького сына. Предприниматель мгновенно помог ей с лекарствами и врачами. После этого у них закрутились отношения, и в 1999 году пара вступила в брак. В 2000 году на свет появилась дочь Ольга.

