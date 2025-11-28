Часть россиян получит тринадцатую пенсию в этом году

Часть российских пенсионеров получит в декабре тринадцатую пенсию, заявил aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Он пояснил, что им досрочно выплатят средства из-за праздничных дней с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го.

Пенсионеры, получающие страховые пенсии в период до 11 января, получат выплаты досрочно, — сказал Балынин.

Эксперт отметил, что сумма досрочной выплаты за январь будет выше декабрьской за счет индексации. Он добавил, что мера коснется, прежде всего, тех россиян, которые получают пенсию через банк.

Ранее фракция «Справедливая Россия» запланировала повторно внести в Госудуму законопроект о введении 13-й пенсии. По словам руководителя фракции Сергея Миронова, значительная часть пенсий уходит на оплату ЖКУ и лекарства, из-за чего у пенсионеров часто не хватает средств на продукты.

До этого Балынин заявил, что страховая пенсия по старости в минимальном размере достигнет 14 тыс. рублей к 2026 году. Он уточнил, что для получения этой выплаты пенсионерам необходимо будет выполнить ряд условий.