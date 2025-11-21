Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 09:09

Для россиян хотят добиться 13-й пенсии к Новому году

Депутат Миронов: члены СР внесут в Госдуму законопроект о 13-й пенсии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фракция «Справедливая Россия» намерена повторно представить в Государственную думу законопроект о введении 13-й пенсионной выплаты, сообщил руководитель фракции Сергей Миронов в разговоре с ТАСС. По словам члена ГД, значительная часть пенсии уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение лекарств. В результате у пенсионеров часто не остается достаточных средств на продукты.

В условиях низких пенсий и высокой инфляции необходимо обеспечить пожилым людям дополнительные выплаты к Новому году. С 2013 года мы ежегодно вносим предложение о 13-й пенсии, в ближайшее время вновь внесем такую инициативу, — сказал парламентарий.

Политик также подчеркнул, что давно назрела необходимость выразить пенсионерам благодарность, пусть даже в форме разовой выплаты. Он заверил, что фракция добьется введения 13-й пенсии, аналогично тому, как была достигнута цель по возвращению индексации для работающих пенсионеров.

Ранее экономист Игорь Балынин говорил, что страховая пенсия по старости в минимальном размере достигнет 14 тыс. рублей к 2026 году. Он уточнил, что для получения этой выплаты пенсионерам необходимо будет выполнить ряд условий. По расчетам финансиста, в 2025 году минимальный размер страховой пенсии по указанной формуле составил 13 278,4 рубля. Таким образом, рост достигнет 7,6%.

пенсии
депутаты
Госдума
выплаты
Новый год
