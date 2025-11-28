День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 15:44

Экономист ответил, покинет ли иностранная валюта финансовый рынок России

Эксперт Бархота: иностранная валюта не покинет российский финансовый рынок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российский финансовый рынок не останется без иностранной валюты, заявил NEWS.ru экономист Андрей Бархота. По его словам, отечественные экспортеры сократили ее закупки с целью укрепления курса рубля.

Валютный рынок — это один из самых консервативных сегментов финансового рынка России. Свобода валюты, ее обмен, покупка, продажа иностранной валюты, конверсионные операции не останавливались никогда, даже в самые тяжелые кризисы. Поэтому ее исчезновение нашей стране совершенно не грозит: это не соответствует интересам ни РФ, ни других стран, — пояснил Бархота.

Он подчеркнул, что снижение закупок иностранной валюты российскими экспортерами носит временный характер: от нескольких месяцев до полугода. По мнению экономиста, это связано с комбинированным эффектом санкций: при сильном рубле и необходимости предотвратить его ослабление путем запрета продажи валюты.

Иностранная валюта сохранится на нашем рынке. С другой стороны, валютные эффекты, связанные со снижением рублевой выручки от экспорта и в то же время со снижением спроса на валюту со стороны экономических агентов, мешают девальвации рубля, тем самым расширяя дефицит государственного бюджета и усугубляя положение как финансовых организаций, так и предприятий, — заключил Бархота.

Ранее сообщалось, что в первую неделю ноября выручка российских экспортеров, подпадающих под указ президента об обязательной продаже валюты, упала на 15%. За период с 3 по 9 ноября их доходы составили 252,7 млрд рублей, что ниже среднего значения октября.

экономисты
валюты
рубль
финансы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД оценили решение допустить гимнастов из России в нейтральном статусе
Россиянам рассказали, на сколько подорожают бьюти-услуги в 2026 году
Бойцы «Барс-Сармат» спасли гражданских после атаки дрона ВСУ
Водителей Ямала предупредили о тяжелых погодных условиях
Названы последствия для Усольцевых, которые могут вести тайную жизнь в Азии
Жительница Красноселькупа может получить срок за избиение знакомой
Появилась возможная версия готовящегося обвинения против Ермака
Синоптик ответил, когда в Москву и Подмосковье придет зима
Мединский высмеял Каллас за слова о «нападениях» России
Родная мать заставила 16-летнюю дочь торговать телом ради заработка
В Британии «раскрыли» шпионских биоголубей России
В Ирландии высмеяли проблемы британской армии
Часть россиян получит тринадцатую пенсию в этом году
В подполье заявили об ударе по украинскому аэродрому со специалистами НАТО
Потерявший при взрыве пальцы ребенок мечтал о портрете Путина
Украинцы ответили, хотят ли они отставки главы офиса Зеленского
Экономист ответил, покинет ли иностранная валюта финансовый рынок России
Богатейшая экономика мира сжалась на фоне пошлин Трампа
«Мы оценили»: МИД Турции раскрыл, зачем Нарышкин ездил в Анкару
Умер бывший мэр Тамбова
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.