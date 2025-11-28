Экономист ответил, покинет ли иностранная валюта финансовый рынок России

Российский финансовый рынок не останется без иностранной валюты, заявил NEWS.ru экономист Андрей Бархота. По его словам, отечественные экспортеры сократили ее закупки с целью укрепления курса рубля.

Валютный рынок — это один из самых консервативных сегментов финансового рынка России. Свобода валюты, ее обмен, покупка, продажа иностранной валюты, конверсионные операции не останавливались никогда, даже в самые тяжелые кризисы. Поэтому ее исчезновение нашей стране совершенно не грозит: это не соответствует интересам ни РФ, ни других стран, — пояснил Бархота.

Он подчеркнул, что снижение закупок иностранной валюты российскими экспортерами носит временный характер: от нескольких месяцев до полугода. По мнению экономиста, это связано с комбинированным эффектом санкций: при сильном рубле и необходимости предотвратить его ослабление путем запрета продажи валюты.

Иностранная валюта сохранится на нашем рынке. С другой стороны, валютные эффекты, связанные со снижением рублевой выручки от экспорта и в то же время со снижением спроса на валюту со стороны экономических агентов, мешают девальвации рубля, тем самым расширяя дефицит государственного бюджета и усугубляя положение как финансовых организаций, так и предприятий, — заключил Бархота.

Ранее сообщалось, что в первую неделю ноября выручка российских экспортеров, подпадающих под указ президента об обязательной продаже валюты, упала на 15%. За период с 3 по 9 ноября их доходы составили 252,7 млрд рублей, что ниже среднего значения октября.