28 ноября 2025 в 17:01

«Ни евро Украине!»: один факт сильно возмутил французского политика

Филиппо призвал прекратить финансирование Украины после обысков у Ермака

Флориан Филиппо Флориан Филиппо Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X потребовал прекратить финансовую помощь Украине после обысков у главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Он возмутился, что средства европейских налогоплательщиков идут в страну, где сочетаются боевые действия и коррупция.

Вот куда уходят наши деньги! Мы говорим о его (президента Украины Владимира Зеленского. — NEWS.ru) правой руке, его ближайшем соратнике! Стоп! Ни евро Украине, там война и коррупция! — написал политик.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о проведении обысков у Ермака. По информации парламентария, следственные мероприятия осуществляются сотрудниками НАБУ и САП.

Кроме того, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что Зеленскому придется уволить главу своего офиса после обысков для сохранения власти и демонстрации борьбы с коррупцией. По его оценке, украинский президент, оказавшись в сложном положении, способен на решительные действия для продления своих властных полномочий.

