Российские торговые центры массово преобразуются в склады В России 587 тыс. квадратных метров ТЦ предлагается в аренду под склады

Российские торговые центры все чаще трансформируются в складские помещения на фоне снижения потребительского спроса, пишет РБК. По состоянию на начало четвертого квартала 2025 года, общий объем торговых площадей по всей стране, предлагаемых к аренде под склады, достиг 587 тыс. квадратных метров. Эта цифра составляет 15% от всего доступного вакантного предложения.

Аналитики IBC Real Estate сообщают, что более трети (232 тыс. квадратных метров) от общего объема таких предложений сконцентрировано в Московском регионе. Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают второе место с показателем около 12% (68 тыс. квадратных метров). Оставшаяся часть, примерно половина от общего объема (286 тыс. квадратных метров), приходится на предложения в других регионах России. Исследование также выявило, что около четверти (23%, или 135 тыс. квадратных метров) торговых площадей, используемых в качестве складов, ранее принадлежали иностранным ритейлерам.

Ранее экономист Алексей Зубец заявил, что рынку недвижимости в стране не грозит кризис. Эксперт объяснил, что структура сделок и ценовая политика застройщиков позволяют удерживать стабильность в сфере.