26 ноября 2025 в 16:22

Экономист оценил риск кризиса на российском рынке жилья

Экономист Зубец: российскому рынку недвижимости не грозит кризис

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российскому рынку недвижимости не грозит кризис, заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» глава Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. По его словам, структура сделок и ценовая политика застройщиков позволяют удерживать стабильность в отрасли.

Эксперт отметил, что на вторичном рынке более трех четвертых сделок проходят за наличный расчет. В связи с этим отечественные застройщики стараются не снижать цены.

Они, с одной стороны, заботятся о прибыли, а с другой — если цены на рынке резко пойдут вниз, тогда у тех людей, что раньше купили квартиру, — у них возникнут вопросы, а почему мы переплачиваем. Тогда весь рынок придет в нестабильное состояние. У нас этого пока нет. И думаю, что не будет, — сказал Зубец.

Ранее генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко в беседе с NEWS.ru заявил, что арендное жилье в России начало дешеветь. По словам эксперта, снижение цен началось в октябре. Главной причиной тенденции специалист назвал перегретость рынка. Эксперт уточнил, что обычно высокий сезон на этом рынке продолжается с конца июля по сентябрь-октябрь.

