Экс-депутат Рады раскрыл, кто может возглавить переворот против Зеленского

Внутри украинской армии есть категория людей, готовых устроить военный переворот против президента Владимира Зеленского, сказал NEWS.ru политолог, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, смена власти ими воспринимается как способ уйти от ответственности за совершенные преступления.

Есть часть военных, которые получают большую выгоду от конфликта и понимают, что если он закончится, то они потеряют власть и пойдут под суд. Это прежде всего националистически настроенные люди. Скорее всего, они не сложат оружие, а возьмут его и пойдут на Киев. Это будет сделано для того, чтобы перезагрузить нынешний правящий режим и провести выборы по принципу «важно не как голосуют, а как считают», применив при этом силу, — сказал Олейник.

Бывший нардеп уверен, что такой вариант устроит европейских и американских кураторов Киева в случае дальнейших поражений ВСУ. Так они смогут свалить всю вину на свергнутую украинскую власть, пояснил эксперт.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине может произойти военный переворот, причем в ближайшем будущем. По его словам, в условиях столь быстрого развития событий предложения США по мирному плану могут утратить практическое значение.